Furgone in manovra travolge una donna di 71 anni prognosi riservata

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio a Campi Salentina, coinvolgendo un furgone che, durante una manovra, ha investito una donna di 71 anni. La donna è rimasta ferita e la prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per i rilievi e le verifiche sul caso.

AMPI SALENTINA – Un grave incidente stradale è avvenuto a Campi Salentina nel primo pomeriggio di oggi. Intorno alle 13, in via della Repubblica, una donna di 71 anni è rimasta vittima di un investimento mentre attraversava la strada.Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un uomo del.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Un volo dal balcone al secondo piano: una donna in prognosi riservata in ospedaleTRICASE – E’ ricoverata in prognosi riservata una donna di 42 anni di Tricase residente in una delle palazzine popolari di via Costantino, nella zona... In prognosi riservata la donna di 75 anni che si è sparata un colpo di pistola all’ospedale Sant’Anna di ComoComo – La paziente di 75 anni che ieri si è sparata un colpo di pistola nella sua stanza all'ospedale Sant'Anna di Como è attualmente ricoverata in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Furgone in manovra travolge una donna di 71 anni, prognosi riservataL’incidente è avvenuto intorno alle 13 durante una consegna di pacchi a Campi Salentina. La vittima, che ha battuto la testa, è ora ricoverata al Vito Fazzi di Lecce. Sul posto 118 e carabinieri ... lecceprima.it Travolto dal proprio furgone, 62enne muore a San Zeno di MontagnaTragedia a San Zeno di Montagna, 62enne muore travolto dal suo stesso furgone. I carabinieri cercano di ricostruire quanto accaduto. veronaoggi.it