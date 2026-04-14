Una donna di 75 anni si trova in prognosi riservata dopo aver sparato un colpo di pistola nella sua stanza all’ospedale Sant’Anna di Como. L’episodio è avvenuto ieri e la paziente è ora ricoverata in terapia intensiva. La dinamica dell’accaduto e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Como – La paziente di 75 anni che ieri si è sparata un colpo di pistola nella sua stanza all'ospedale Sant'Anna di Como è attualmente ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni, comunica l'Asst Lario, sono stazionarie e la sua prognosi rimane riservata. La donna, malata cronica, era ricoverata da alcuni giorni nel reparto di Medicina Generale del nosocomio di San Fermo della Battaglia. Sono in corso le indagini della Procura di Como per chiarire come l’anziana si sia procurata l'arma, che è stata sequestrata, e come sia entrata nel reparto del Sant’Anna. Non è escluso che se la sia portata da casa, avendo già deciso di suicidarsi. Quando l’ha impugnata e rivolta contro se stessa, sparandosi alla gola, si trovava a letto nella camera di ospedale dove era ricoverata insieme a un'altra degente che però non ha visto nulla.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In prognosi riservata la donna di 75 anni che si è sparata un colpo di pistola all’ospedale Sant’Anna di Como

Como, donna di 75 anni ricoverata al Sant’Anna si spara un colpo di pistola in una stanza dell’ospedaleSan Fermo della Battaglia (Como) - Una paziente di 75 anni ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola, all'interno di una stanza...

Como, anziana si spara in ospedale: il mistero della pistola in corsia scuote il Sant’AnnaChi è la donna che si è sparata nel letto d’ospedale? Una storia che ha il sapore amaro della solitudine e della sofferenza.