Un volo dal balcone al secondo piano | una donna in prognosi riservata in ospedale

Una donna di 42 anni di Tricase è finita in ospedale dopo essere caduta dal balcone del suo appartamento al secondo piano. La causa sembra essere stata una perdita di equilibrio mentre si trovava all’esterno della sua casa in via Costantino, nella zona 167. La donna si è sporta dal balcone e ha fatto un volo di circa cinque metri, atterrando violentemente sul pavimento. Ora si trova in prognosi riservata, mentre i medici cercano di stabilizzare le sue condizioni.

TRICASE – E' ricoverata in prognosi riservata una donna di 42 anni di Tricase residente in una delle palazzine popolari di via Costantino, nella zona 167 della cittadina, precipitata nel vuoto da un'altezza di almeno cinque metri dopo essersi sporta dal balcone della sua abitazione posta al.