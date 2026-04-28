fuorisalone 2026 i ritratti fotografici di carlo mari celebrano lybra alla milano design week

Da milanotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Milano Design Week 2026, si è tenuto il Fuorisalone, dove sono stati esposti i ritratti fotografici di Carlo Mari dedicati a Lybra. Il progetto si inserisce nel settore del design, dell’innovazione e della produzione, coinvolgendo le filiali del Gruppo Urmet in diversi paesi europei. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse risorse umane appartenenti a queste realtà, contribuendo alla presentazione di questa iniziativa.

Un progetto ambizioso che ha preso forma nel firmamento del design, dell’innovazione, della produzione e della commercializzazione, coinvolgendo le risorse umane del Gruppo Urmet di Spagna (Simon), Polonia (Kontakt Simon), Francia (Urmet France) e Italia (Urmet spa) rilanciando così, al di sopra.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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