Dal 20 al 26 aprile 2026, Milano ospiterà la Milano Design Week e il Fuorisalone, due eventi che coinvolgeranno la città con installazioni, mostre ed esperienze immersive. Durante questa settimana, numerose iniziative saranno gratuite e si svolgeranno in diverse zone di Milano, attirando visitatori e professionisti del settore del design. L'intera città si trasformerà in un palcoscenico dedicato alle novità e alle tendenze del settore.

Dal 20 al 26 aprile 2026, Milano si trasforma nella capitale mondiale del design con la Milano Design Week e il Fuorisalone e si anima con installazioni, mostre ed experience immersive diffuse in tutta la città. Perché se è vero che il Salone del Mobile si svolge nei padiglioni di Rho Fiera, sono gli eventi collaterali a animare e a ridisegnare il volto della città, portando il design in molti luoghi. Momenti di espressione artistica e innovativa pensati per stupire il pubblico, dai professionisti del settore agli appassionati, dai turisti ai milanese. La città diventa un laboratorio a cielo aperto, dove arte, tecnologia e sostenibilità si incontrano per creare un’atmosfera vibrante e stimolante.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano Design Week 2026 e Fuorisalone: 10 eventi gratis da segnare in agenda

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