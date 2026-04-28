Fuori strada poi l’incendio | la morte del noto contradaiolo Siena in lutto Tutto cuore e generosità

Un uomo è morto in un incidente avvenuto sulla strada tra Siena e Grosseto. La vettura si è ribaltata e, poco dopo, è stata interessata da un incendio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La vittima è un noto contradaiolo della città, conosciuto per la sua generosità. La notizia ha suscitato cordoglio tra i residenti.

Siena, 28 aprile 2026 – La macchina fuori strada, piegata su un fianco. Prende fuoco, illuminando sinistramente la Siena-Grosseto. Il tracciato “maledetto”, così lo definiscono tanti sui social quando in città si conosce il nome dell’uomo, solo 37 anni, estratto dall’abitacolo ormai senza vita. Riccardo Iannini, contradaiolo del Nicchio, grande appassionato di arti marziali e da combattimento. Molto conosciuto in città perché ha fatto servizio in passato come steward, anche allo stadio, svolgendo più di recente atività come vigilantes, anche nel palazzo della Camera di commercio. La tragedia poco prima di mezzanotte, al chilometro 57+600, sulla Siena-Grosseto, nel comune di Sovicille.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fuori strada, poi l’incendio: la morte del noto contradaiolo, Siena in lutto. “Tutto cuore e generosità” Notizie correlate Latina in lutto per la scomparsa del noto pittore Paolo Francesco MartelliLatina saluta Paolo Francesco Martelli, artista tra i più conosciuti del territorio, scomparso dopo una lunga malattia. Terni in lutto per la scomparsa del noto artigiano e commerciante Luciano FortunatiLa città di Terni perde uno dei volti più noti e ben voluti del commercio nel centro cittadino. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fuori strada con l'auto, chiama i soccorsi e getta dieci chili di hashish nel canale di scolo; Fuori strada, poi l’incendio: la morte del noto contradaiolo, Siena in lutto. Tutto cuore e generosità; Medole, mamma e figlio escono fuori strada con l’auto che poi prende fuoco: entrambi in ospedale; Incidente con moto fuori strada: due feriti. Fuori strada, poi l’incendio: la morte del noto contradaiolo, Siena in lutto. Tutto cuore e generositàRiccardo Iannini, 37 anni, ha perso la vita sulla Siena Grosseto, subito dopo la rotonda di Orgia. Nessun altro mezzo coinvolto, la salma sarà restituita alla famiglia. Gli amici della palestra: Gran ... lanazione.it Fuori strada con l'auto rubata, un morto e un ferito nel CagliaritanoSono finiti fuori strada a bordo di un'auto rubata e si sono schiantati prima contro il guardrail e poi contro un albero. È di un morto e un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa ... ansa.it Tir fuori strada sulla statale della Valsugana all'altezza dello svincolo di Grigno. Il mezzo pesante, che viaggiava in direzione Trento, per lo scoppio di un pneumatico ha sbandato finendo fuori strada e, dopo aver sfondato il guardrail, è finito nella scarpata a lat - facebook.com facebook Fuori strada mortale: addio Anthony. L’indagine, la dinamica, chi è la vittima x.com