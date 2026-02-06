latina in lutto per la scomparsa del noto pittore paolo francesco martelli

Latina piange la scomparsa di Paolo Francesco Martelli, uno degli artisti più noti della città. Dopo una lunga malattia, il pittore si è spento. La comunità si stringe intorno alla famiglia, che ha annunciato la notizia con dolore. Martelli lascia un vuoto nel mondo dell’arte locale.

Latina saluta Paolo Francesco Martelli, artista tra i più conosciuti del territorio, scomparso dopo una lunga malattia. Nato a Tripoli nel 1946, viveva e lavorava a Latina, dove ha costruito un percorso pittorico articolato, fatto di ricerca, passaggi stilistici e riconoscimenti. Dall'avvio del percorso artistico alla prima personale a Latina. Martelli avvia il proprio cammino artistico nel 1976. L'esordio ufficiale arriva nel 1981 con una mostra personale alla galleria d'arte "Michelangelo" di Latina, occasione in cui presenta trenta opere di impianto figurativo. La sperimentazione e l'approdo verso l'astrazione.

