Terni in lutto per la scomparsa del noto artigiano e commerciante Luciano Fortunati

Terni si trova in lutto per la scomparsa di Luciano Fortunati, noto artigiano e commerciante locale. Aveva 86 anni e gestiva una gioielleria nel centro cittadino. La sua attività era conosciuta e apprezzata dalla comunità, e la sua perdita rappresenta un momento di tristezza per molti cittadini. La città si prepara a ricordarlo con un momento di commemorazione.

La città di Terni perde uno dei volti più noti e ben voluti del commercio nel centro cittadino. A 86 anni è infatti venuto a mancare Luciano Fortunati, artigiano e imprenditore, proprietario dell'omonima gioielleria a Corso Tacito.Per oltre sessant’anni, dalla sua apertura dell'attività nel 1964.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Latina in lutto per la scomparsa del noto pittore Paolo Francesco MartelliLatina saluta Paolo Francesco Martelli, artista tra i più conosciuti del territorio, scomparso dopo una lunga malattia. Qualiano in lutto per la scomparsa di Luciano CapassoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Una raccolta di contenuti Terni, il quartiere di Cardeto in lutto per la morte a 33 anni di Lorenzo MarzioniTERNI Il quartiere di Cardeto e la città in lutto per la morte in seguito ad una malattia di Lorenzo Marzioni , appena 33 anni, figlio di un noto commerciante. A ricordarlo decine di post sui Sociall, ... ilmessaggero.it Qualiano. Città in lutto per Luciano, oggi il rientro della salmaC'è compostezza nell'appartamento dei Capasso al secondo piano della palazzina di via Filzi, a due passi da piazza Rosselli. Dopo il clamore mediatico degli ultimi giorni, il viavai di giornalisti e ... ilmattino.it