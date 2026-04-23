Fuori dal Coro sospeso per Barcellona-Real Madrid | su Rete 4 torna il calcio dopo dieci anni

Il 10 maggio salta una puntata di Fuori dal Coro su Rete 4: al suo posto Barcellona-Real Madrid. Calcio su Rete 4 dopo dieci anni di assenza. Una coincidenza, o un messaggio a Mario Giordano?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Nei prossimi dieci giorni ancora Eurolega che propone in rapida successione le spagnole. Prima il Barcellona in Fiera, poi il Real a Madrid. Mercoledì da leoni: torna il guerriero ShengeliaIl campionato, fermo per la Coppa Italia, resterà fermo un’altra settimana per consentire alla Nazionale di Luca Banchi di giocare.

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