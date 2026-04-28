Funerali tra le auto parcheggiate davanti alla chiesa a San Sisto le bare continuano a fare lo slalom | Indegno

A San Sisto, i funerali si sono svolti tra le auto parcheggiate davanti alla chiesa, con le bare che sono passate tra i veicoli, creando un percorso a zig zag. La situazione ha suscitato critiche sui social, in particolare sulla pagina “Viterbo centro storico e mobilità urbana”, che ha definito la gestione degli spazi pubblici in quella zona come “indegna”. La presenza di veicoli vicino all’ingresso ha provocato disagi e discussioni tra i residenti.

Funerali tra le auto parcheggiate a ridosso dell'ingresso della chiesa di San Sisto: è polemica sulla gestione degli spazi pubblici a Viterbo, che la pagina Facebook “Viterbo centro storico e mobilità urbana” definisce “indegna”. Ma sono stati in diversi a denunciare difficoltà nei passaggi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Si aggira con fare sospetto tra le auto parcheggiate, ma doveva essere ai domiciliari: arrestato a CantùEra agli arresti domiciliari ma è stato sorpreso in strada mentre si aggirava tra alcune auto in sosta. Dopo i restauri visita alla Chiesa di San Sisto per la Terza etàA partire dalle ore 9 di lunedì 20 aprile saranno raccolte – telefonando al numero 0523-492724 – le iscrizioni per la nuova visita guidata alla... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Funerali tra le auto parcheggiate davanti alla chiesa, a San Sisto le bare continuano a fare lo slalom: Indegno; Morto il generale dei Carabinieri Francesco Grimaldi: aveva 58 anni; Funerali tra le auto davanti a San Sisto, scoppia la polemica. SAN SISTO (CASCINA) L'Impresa Funebre Mancini & De Santi si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa del Caro ALBERTO. - facebook.com facebook