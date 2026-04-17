Dopo i restauri visita alla Chiesa di San Sisto per la Terza età

Lunedì 20 aprile, a partire dalle 9, sarà possibile iscriversi telefonicamente alla visita guidata alla chiesa di San Sisto, che è stata recentemente restaurata. Le iscrizioni si effettuano chiamando il numero 0523-492724. La visita, rivolta alla Terza età, si terrà venerdì 24 aprile con una replica prevista per martedì 28 aprile.

A partire dalle ore 9 di lunedì 20 aprile saranno raccolte – telefonando al numero 0523-492724 – le iscrizioni per la nuova visita guidata alla chiesa di San Sisto recentemente restaurata, in programma venerdì 24 aprile con replica martedì 28 aprile. La quota di partecipazione è di 6 euro.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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