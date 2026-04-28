Durante un inseguimento tra Mergozzo e Verbania, un uomo di 62 anni senza patente ha trascinato un carabiniere con la propria auto. L’episodio si è verificato lungo la strada, quando il veicolo ha tentato di scappare alla vista delle forze dell’ordine. Il militare è stato coinvolto nel tentativo di fermare il veicolo e, durante la fuga, è stato trascinato dal mezzo in movimento. L’uomo è stato successivamente fermato e portato in caserma.

? Cosa sapere Un sessantaduenne senza patente trascina un carabiniere durante un inseguimento tra Mergozzo e Verbania.. Il conducente è in arresto per ricettazione mentre due complici fuggiti nei boschi sono ricercati.. Il 27 aprile, un uomo di 62 anni con la patente revocata dal 2017 ha scatenato una fuga pericolosa di 11 chilometri tra Mergozzo e Verbania, finendo per trascinare un carabiniere durante un tentativo di fermo. Tutto è precipitato nel tardo pomeriggio quando una pattuglia della stazione di Premosello ha individuato una Fiat Panda con quattro occupanti. Il conducente, un pregiudicato residente nel capoluogo, ha ignorato gli ordini dei militari accelerando bruscamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga folle verso Verbania: un carabiniere trascinato dall’auto

FUGA IN MOTO, INSEGUIMENTO DEI CARABINIERI ANCHE CONTROMANO

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