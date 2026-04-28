Folle inseguimento per 11 chilometri tra Mergozzo e Verbania | trascinato un carabiniere

Nella serata del 27 aprile, tra Mergozzo e Verbania, si è verificato un inseguimento di circa 11 chilometri che ha coinvolto un'auto in fuga. Durante il tentativo di arresto, un carabiniere è stato trascinato dall'auto in corsa. L’inseguimento si è concluso in una strada senza uscita a Verbania, dove le forze dell’ordine hanno fermato il conducente, un uomo di 62 anni.

Un inseguimento ad alta velocità iniziato a Mergozzo e terminato in una via senza uscita a Verbania ha portato, nella serata del 27 aprile, all'arresto di un uomo di 62 anni. Il soggetto, un pregiudicato residente nel capoluogo, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione: era.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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