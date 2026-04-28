Condannato per violenza sessuale su minore era irreperibile dal 2024 | catturato ad Agropoli

Un uomo condannato a sei anni e sei mesi di reclusione nel 2024 per violenza sessuale su minore è stato arrestato questa mattina ad Agropoli. L’individuo, che si era reso irreperibile dall’anno scorso, è stato individuato e fermato in un appartamento del centro cittadino. La sua fuga aveva suscitato attenzione tra le forze dell’ordine, che hanno poi portato a compimento l’operazione di cattura.

Era stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione nel 2024, ma si era reso irreperibile. Catturato questa mattina in un appartamento di Agropoli.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Condannato per violenza sessuale su minore, arrestato dopo due anni di latitanzaEra irreperibile dal 2024 dopo una condanna definitiva per violenza sessuale su minore, ma è stato rintracciato e arrestato ad Agropoli dai... Violenza sessuale su minore: arrestato dalla PoliziaValdinievole (Pistoia), 10 febbraio 2026 – Un 56enne, residente in Valdinievole, è stato arrestato dalla polizia di Pescia (Pistoia) con l'accusa di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Blog | Manolo Portanova in campo dopo la condanna: per quanto il calcio potrà ignorare la violenza?; Valdostano condannato in appello a 5 anni per violenza sessuale; Trento, molestò la dipendente appena maggiorenne: condannato per violenza sessuale dodici anni dopo; Violenza sessuale su due ragazzine, condanna definitiva per un catechista. Condannato per violenza sessuale su minore, era irreperibile dal 2024: catturato ad AgropoliEra ricercato da due anni, quando aveva fatto perdere le sue tracce dopo una condanna per violenza sessuale su minore. Lo hanno ritrovato oggi, nascosto in un appartamento di Agropoli, in provincia di ... fanpage.it Agropoli, 71enne arrestato per violenza sessuale su minore: era irreperibile dal 2024Oggi, 28 aprile, è stato arrestato, ad Agropoli, Pignalosa Giuseppe. L’uomo, irreperibile dal 2024, era stato condannato per il delitto di violenza sessuale su minore alla pena di ... ilmattino.it Il cofondatore di Forza Italia, già condannato in via definitiva per reati di mafia, ha ricevuto da Berlusconi diversi bonifici tra il 2012 e il 2021. Contestate la mancata denuncia ai pm delle somme e l’intestazione fittizia. - facebook.com facebook Sassari, 52enne condannato per gravi minacce contro la ex moglie x.com