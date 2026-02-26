sannio sequestrati 300 peluche labubu contraffatti

Durante un controllo nella zona del Sannio, le forze dell'ordine hanno sequestrato circa 300 peluche “Labubu” che risultavano essere contraffatti. I prodotti erano stati trovati in due punti vendita locali, dove sono stati identificati come imitazioni non autorizzate dei giocattoli originali. L'operazione si inserisce in un'azione più ampia contro la commercializzazione di merce non conforme alle norme.

L’intervento è stato eseguito dai finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, i quali hanno effettuato l’accesso presso due empori situati nel territorio sannita. Nel corso delle ispezioni, l’attenzione delle Fiamme Gialle è stata attirata dai noti pupazzetti – nati dall’estro di un artista di Hong Kong e distribuiti a livello globale dal colosso Pop Mart – che, per prezzi di vendita eccessivamente bassi, fattezze e confezionamento, hanno immediatamente destato sospetti circa la loro originalità. Per tali condotte, i titolari dei due esercizi commerciali sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica per i reati di detenzione per la vendita di prodotti con segni contraffatti e ricettazione. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

