Sos furti al supermercato Ladre tagliano le borse e rubano i portafogli

Due donne sono state colte sul fatto mentre sottraevano portafogli all’interno di un supermercato, probabilmente per coprire i loro movimenti. Le ladre si mescolavano tra i clienti, fingendo di fare la spesa, mentre in realtà tagliavano le borse e rubavano gli oggetti di valore. Un testimone ha notato le donne aggirarsi in modo sospetto e ha avvisato il personale di sicurezza.

Si mescolano alle altre persone all'interno del supermercato fingendo di dare un'occhiata agli scaffali per fare la spesa. Anzi, spesso riempiono il carrello per non destare sospetti. Ma anziché leggere le etichette dei prodotti il loro sguardo in realtà si concentra sugli zaini e sulle borse delle altre clienti, specie quelle più anziane. Poi, senza farsene accorgere, con un gesto fulmineo incidono un taglio, infilano la mano e prelevano il portafoglio della sventurata e ignara vittima. È questo il modus operandi dei ladri che da alcuni giorni prendono di mira i clienti dei supermercati, con almeno un paio di "colpi" andati a segno lo scorso fine settimana in territorio pietrasantino.