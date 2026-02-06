Durante la pausa pranzo del titolare, un uomo tunisino di 44 anni ha fatto irruzione in un negozio di Foligno e si è preso alcuni capi d’abbigliamento. I dipendenti si sono accorti subito e hanno chiamato le forze dell’ordine. Ora l’uomo è stato denunciato per furto aggravato.

Furto aggravato in centro storico: con questa contestazione un 44enne tunisino è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Foligno dopo essere stato identificato come autore di un colpo in un negozio di abbigliamento. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, avrebbe approfittato della chiusura per la pausa pranzo per introdursi furtivamente nell’esercizio commerciale e sottrarre capi per un valore di circa 500 euro. L’indagine è stata condotta grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Furto durante la pausa pranzo a Foligno La dinamica del furto L'identificazione grazie alle telecamere La denuncia e le conseguenze Furto durante la pausa pranzo a Foligno La vicenda ha avuto origine alcune settimane fa, quando il titolare di un negozio di abbigliamento situato nel centro storico di Foligno ha denunciato un furto avvenuto durante la pausa pranzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ruba in un negozio durante la pausa pranzo del titolare a Foligno, denunciato un 44enne

Approfondimenti su Foligno Ruba

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Foligno Ruba

Argomenti discussi: Ruba in un negozio: 15enne riconosciuto dai Carabinieri dopo intervento per lite familiare; Ruba capi d’abbigliamento in un negozio e poi tenta la fuga: ragazza trentenne arrestata; Ruba in un negozio a Fiumicino e aggredisce il vigilante: finisce dalla padella alla brace; Fiumara, ruba nei negozi e nelle tasche di un passante: arrestato.

Si introduce in un negozio approfittando della pausa pranzo e ruba 500 euro di vestiti: denunciato 44enneSi era introdotto in un negozio approfittando della pausa pranzo e aveva rubato dei vestiti. La polizia di Foligno ha individuato e denunciato un 44enne tunisino per furto aggravato. L'uomo era già gr ... corrieredellumbria.it

Ruba 500 euro di vestiti durante la pausa pranzo del negozio: il ladro ha un nomeDenunciato per furto aggravato un 44enne tunisino che alcune settimane fa, approfittando della chiusura temporanea per la pausa pranzo di un negozio di abbigliamento, era entrato per rubare alcuni cap ... umbria24.it

Reggio Calabria, scarcerazione flash per la donna beccata a rubare in un negozio: è di nuovo in libertà, il Gip accoglie tutte le richieste degli avvocati | DETTAGLI facebook

Evade dai domiciliari e ruba in un negozio ad #Assemini: 64enne arrestato dai Carabinieri x.com