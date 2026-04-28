Frosinone protocollo tra Comune e Anteas per l’inclusione sociale

Il Comune di Frosinone ha firmato un protocollo di intesa con l’associazione Anteas Frosinone ODV. L’accordo prevede la realizzazione di interventi strutturati volti a favorire l’inclusione sociale e a rafforzare la rete dei servizi destinati alle persone più fragili della comunità. L’obiettivo è migliorare l’assistenza e il sostegno alle fasce più vulnerabili, attraverso iniziative condivise tra le due realtà.

Protocollo d’intesa tra Comune di Frosinone e l’associazione Anteas Frosinone ODV per la realizzazione di interventi strutturati di inclusione sociale e il rafforzamento della rete dei servizi a favore delle fasce più fragili della popolazione. L’accordo, sottoscritto dall’assessore al welfare.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Inclusione sociale, protocollo d’intesa tra Inps Avellino e M.I.D.È stato sottoscritto questa mattina un Protocollo d’Intesa tra la Sede Provinciale Inps Avellino rappresentata dal direttore provinciale Pierluigi... Protocollo CNEL-Fondazione Roma: inclusione sociale dei detenuti e rigenerazione urbana a RomaRafforzare il dialogo tra istituzioni, ricerca e società civile per affrontare le grandi trasformazioni economiche e sociali del Paese, traducendolo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Disagio giovanile, il Consiglio dei Giovani di Frosinone aderisce al protocollo del Distretto B; Frosinone, protocollo d’intesa con Anteas: rafforzata la rete per inclusione e solidarietà; Frosinone, prevenzione del suicidio: il Consiglio dei giovani aderisce al protocollo del distretto sociale B; FROSINONE | Gran finale di Let’s Move Together, tre giorni tra sport e inclusione. Frosinone – Disagio giovanile: il Consiglio dei Giovani aderisce al protocollo del Distretto Sociale BIl consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Marco Sordi: «Questo percorso conferma quanto sia strategico il ruolo del Consiglio dei Giovani come spazio di partecipazione reale e come strumento d ... tunews24.it Frosinone, allarme sicurezza allo Scalo: ok al protocollo anti bivaccoIeri si è tenuta una riunione per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa finalizzato a rispettare congiuntamente le misure volte alla prevenzione di atti illegali e di situazioni di pericolo per ... ilmessaggero.it L'investimento a Colleferro. Ferito un ventenne della provincia di Frosinone - facebook.com facebook MATCHDAY MODENA FROSINONE x.com