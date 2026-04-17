Un nuovo protocollo tra il CNEL e una fondazione romana mira a promuovere l'inclusione sociale dei detenuti e la rigenerazione urbana nella capitale. L’accordo punta a rafforzare il dialogo tra istituzioni, ricerca e società civile, con l’obiettivo di tradurre le trasformazioni economiche e sociali in interventi pratici sul territorio. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma si lavora per sviluppare progetti concreti in queste aree.

Rafforzare il dialogo tra istituzioni, ricerca e società civile per affrontare le grandi trasformazioni economiche e sociali del Paese, traducendolo in interventi concreti sul territorio. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato tra il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e la Fondazione Roma. L’accordo si inserisce nella cornice nazionale definita dal Protocollo sottoscritto tra il CNEL e l’Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio) e punta a contribuire all’attuazione dell’Agenda ONU 2030, con particolare attenzione alla qualità dei servizi pubblici, allo sviluppo sostenibile, alle trasformazioni del mercato del lavoro e alla coesione sociale.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Protocollo CNEL-Fondazione Roma: inclusione sociale dei detenuti e rigenerazione urbana a Roma

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