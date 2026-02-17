Inclusione sociale protocollo d’intesa tra Inps Avellino e MID

Questa mattina, l’Inps di Avellino ha firmato un protocollo con il Movimento di Impegno e Dignità (M.I.D.) per promuovere l’inclusione sociale. La firma è arrivata dopo settimane di trattative tra il direttore provinciale Pierluigi Violante e i rappresentanti del movimento, che hanno deciso di collaborare per aiutare le persone in difficoltà a trovare nuove opportunità di inserimento. In particolare, il progetto prevede incontri di sensibilizzazione nelle scuole e spazi di ascolto nelle comunità locali.

È stato sottoscritto questa mattina un Protocollo d’Intesa tra la Sede Provinciale Inps Avellino rappresentata dal direttore provinciale Pierluigi Violante ed il M.I.D. rappresentato dal Coordinatore Regionale della Campania Giovanni Esposito in merito al progetto Inps in Rete per l’inclusione curato dal Responsabile URP della Sede Provinciale Inps di Avellino Dr. Cipolletta Gerardo. Il progetto “Inps in Rete per L’Inclusione” nasce con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale delle persone in difficoltà, rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono l’accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali, tutelando i bisogni sociali ed economici del singolo e delle famiglie, grazie alla creazione di isole di accoglienza e comunicazione che facilitano la possibilità di intercettare persone in stato di povertà o disagio e rendere più accessibili e, dunque, effettivi, concreti ed esigibili, gli strumenti a sostegno della povertà attualmente previsti dalle leggi ed attuati dall’Istituto, la collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, ivi compresi gli Enti del Terzo Settore, ha lo scopo di migliorare ed estendere la promozione di azioni volte ad attivare i diritti inespressi, al fine di raggiungere i soggetti più poveri ed emarginati, recandosi nei luoghi in cui gli stessi si trovano, per offrire il necessario supporto, individuare i bisogni e le eventuali prestazioni a loro spettanti, raccogliere le relative domande.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

