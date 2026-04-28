Frosinone capofila finanziato il progetto PerForma PA con fondi UE

Il progetto “PerForma PA – Pianificazione strategica e intelligenza artificiale: cooperazione e innovazione per il governo del territorio” ha ricevuto un finanziamento nell’ambito di un avviso pubblico sostenuto dall’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEU. La città di Frosinone si trova in prima linea tra i soggetti coinvolti, che puntano a sviluppare strategie di pianificazione e innovazione utilizzando strumenti di intelligenza artificiale per il governo del territorio.

È stato finanziato il progetto “PerForma PA – Pianificazione strategica e intelligenza artificiale: cooperazione e innovazione per il governo del territorio”, nell’ambito dell’avviso pubblico sostenuto dall’Unione Europea – NextGenerationEU.L’iniziativa coinvolge undici Comuni del territorio, con.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Atripalda capofila del progetto BIM4PA finanziato con fondi europeiTempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Atripalda, in qualità di ente capofila, annuncia ufficialmente l’ottenimento di un importante finanziamento... Ufficio Europa, Ceccano entra nella rete dei Comuni con Frosinone capofilaFirmata l’adesione dal sindaco di Ceccano Andrea Querqui alla convenzione guidata da Frosinone: obiettivo intercettare fondi UE e rafforzare la...