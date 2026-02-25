Ufficio Europa Ceccano entra nella rete dei Comuni con Frosinone capofila

Firmata l’adesione dal sindaco di Ceccano Andrea Querqui alla convenzione guidata da Frosinone: obiettivo intercettare fondi UE e rafforzare la progettazione con il supporto di ANCI e del programma NextGenerationEU Scopo dell’Ufficio Europa è intercettare risorse europee attraverso una capacità progettuale strutturata e condivisa, sostenendo iniziative capaci di generare crescita, innovazione amministrativa e coesione sociale. L’obiettivo è condividere alcune funzioni e servizi in un’ottica di aggregazione virtuosa fra le diverse città, attraverso la migliore captazione di fondi europei e l’attivazione di sensibili economie di scala, a beneficio di cittadini e imprese. Nel corso della riunione sono stati approvati all’unanimità tutti i punti all’ordine del giorno del Comitato dei Sindaci. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

