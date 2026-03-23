Atripalda capofila del progetto BIM4PA finanziato con fondi europei
Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Atripalda, in qualità di ente capofila, annuncia ufficialmente l’ottenimento di un importante finanziamento europeo legato ai fondi NextGenerationEU, nell’ambito dell’avviso “PerForma PA”. L’importo, pari a 19.296,72 €, darà vita al progetto “ BIM4PA – Innovazione Digitale per la Gestione del Patrimonio Pubblico”, un percorso formativo all’avanguardia destinato ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, che sarà condotto da Formedil Avellino. Il progetto mira a colmare il divario tecnologico e ad aggiornare le competenze tecniche dei dipendenti pubblici, formando nuove figure professionali qualificate come il BIM Specialist (Building Information Modeling). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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