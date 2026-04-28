Frontale tremendo sulla Statale del Brennero | in cinque all' ospedale

Nel pomeriggio di ieri, lungo la SS 12 tra Mattarello e Besenello, si è verificato un grave incidente frontale che ha coinvolto due auto. L’impatto ha causato danni così estesi da rendere i veicoli quasi irrecognizzabili. Cinque persone sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate nell’incidente. La polizia è intervenuta sul luogo per i rilievi e la gestione del traffico.

Schianto frontale tremendo quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 aprile, sulla SS 12, la Statale del Brennero, tra Mattarello e Besenello: a essere coinvolte sono state soprattutto due auto, uscite praticamente distrutte dall’impatto.L’impatto è stato violentissimo e i soccorsi si.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Frontale sulla Statale 38 a Chiuro, cinque persone coinvolte: feriti anche due ragazziniPaura nella serata di venerdì 10 aprile 2026 a Chiuro, lungo la SS38 dello Stelvio, dove intorno alle 20. Scontro sulla Statale Tirrenica 18: cinque feriti, uno trasportato in ospedaleUn violento scontro sulla Statale Tirrenica 18, avvenuto nella notte tra Scalea e Santa Maria del Cedro, ha provocato il ferimento di cinque persone,... Una raccolta di contenuti Si parla di: Frontale tremendo sulla Statale del Brennero: in cinque all'ospedale. Scontro fra tre auto sulla statale del Brennero: cinque feritiScontro fra tre auto nel pomeriggio di lunedì 27 aprile sulla statale del Brennero a Besenello, poco dopo il nuovo depuratore. rainews.it Violento scontro moto-auto sulla statale (FOTO), in azione i vigili del fuoco i soccorsi: centauro trasportato in ospedaleBOLZANO. Violento scontro auto moto sulla statale a Chiusa, in Alto Adige: un centauro ferito e trasportato in ospedale. L'allarme è scattato poco dopo le 14 sulla statale 12 del Brennero, nelle vicin ... ildolomiti.it