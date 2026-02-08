Scontro sulla Statale Tirrenica 18 | cinque feriti uno trasportato in ospedale

Questa notte, sulla Statale Tirrenica 18 tra Scalea e Santa Maria del Cedro, un incidente ha coinvolto più vetture. Cinque persone sono rimaste ferite, una in modo più grave. I soccorsi sono intervenuti subito, e un ferito è stato portato in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi. La dinamica dell’incidente resta da chiarire.

Un violento scontro sulla Statale Tirrenica 18, avvenuto nella notte tra Scalea e Santa Maria del Cedro, ha provocato il ferimento di cinque persone, di cui una in maniera più seria. L'incidente, che ha immediatamente destato preoccupazione nelle comunità locali, ha coinvolto un fuoristrada con quattro occupanti e una Ford Fiesta guidata da un anziano, ora ricoverato all'ospedale Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni, pur gravi a causa delle diverse fratture riportate, non sono considerate al momento in pericolo di vita. La dinamica precisa dell'impatto è ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, ma l'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza di un tratto stradale spesso teatro di incidenti, a causa del suo percorso tortuoso e del traffico, talvolta intenso, soprattutto nelle ore serali.

