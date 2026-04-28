Frontale fra auto e moto motociclista trasportato all' ospedale in elisoccorso

Oggi pomeriggio a San Secondo, frazione di Città di Castello, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. La collisione è avvenuta frontalmente e ha causato il ferimento del motociclista, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale con un elisoccorso. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Violento frontale fra un'auto e una moto nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, a San Secondo, frazione di Città di Castello.L'incidente è avvenuto intorno alle 18.00 in via Luigi Galvani. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto, una donna, e una moto guidata da un uomo si sono scontrate.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Incidente ad Anzio, scontro tra auto e moto: morto il centauro e cinque feriti Notizie correlate Scontro fra auto e moto, gravissimo un uomo di 56 anni: trasportato in ospedale con l’elisoccorsoMassa, 24 aprile 2026 – Gravissimo incidente avvenuto nella serata di oggi, 24 aprile, a Massa. Scontro fra due auto e una moto: un ferito trasportato in ospedaleTraffico in tilt e pesanti disagi alla circolazione lungo la strada statale 685 "Delle Tre Valli Umbre" a seguito di un grave incidente stradale... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scontro frontale tra auto e camion, un ferito estratto dalle lamiere; Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante lungo la statale 690; Incidente sulla Monti Lepini a Priverno, frontale fra auto e camion; Brescia, scontro frontale tra un'auto e una bici: gravissimo il ciclista. Pauroso frontale sulla statale: coinvolte tre auto (FOTO). Cinque persone ferite. Strada chiusa sino al termine dei soccorsiBESENELLO. Un violento frontale tra due auto e una terza macchina coinvolta di carambola. Un pauroso incidente stradale si è verificato pochi minuti prima delle 17 di oggi - lunedì 27 aprile - lungo ... ildolomiti.it Frontale fra due auto a Darfo Boario Terme: coppia trasportata in elicottero in ospedaleScontro sulla statale SS42: ferita gravemente una donna trentenne che era alla guida, in condizioni non gravi altri due uomini coinvolti ... rainews.it Bagheria: Scontro frontale mortale in via Prime Rocche Cotogni. Deceduto un giovane di 40 anni Intorno alle ore 12:00 di oggi, si è verificato un grave incidente stradale in via Prime Rocche Cotogni, nel territorio della frazione di Aspra. A perdere la vita, Salvat - facebook.com facebook Scontro frontale tra auto e carro funebre, morta una donna e grave il nipote x.com