Truffe telefoniche chiamate fuori controllo anche dall’estero | come riconoscere i numeri da evitare

Negli ultimi giorni, sono aumentate le chiamate moleste provenienti da numeri sconosciuti, molte delle quali sembrano provenire dall’estero. Le truffe telefoniche coinvolgono chiamate indesiderate che cercano di ingannare le persone, portando spesso a perdere denaro o dati personali. Si consiglia di prestare attenzione ai numeri sospetti e di evitare di rispondere a chiamate da numeri sconosciuti o non riconoscibili.

Nelle ultime settimane le telefonate indesiderate a scopo di telemarketing sono aumentate. A volte dietro queste chiamate da parte dei call center si nascondono vere e proprie truffe. I malintenzionati cercano di hackerare i dispositivi degli utenti per rubare dati personali o addirittura per estorcere denaro alle persone, anziane e non solo. Truffe telefoniche, boom di chiamate Nonostante le misure introdotte, come il registro pubblico delle opposizioni, le telefonate moleste non sono diminuite. Alcuni utenti arrivano a ricevere anche 20 chiamate al giorno da call center, nella maggior parte da voci registrate. In alcuni casi, invece, i tentativi di truffa arrivano direttamente su whatsapp con messaggi che, in realtà, nascondono link che scaricano sugli smartphone dei software dannosi progettati per rubare dati sensibili. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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