Cin e multe il cortocircuito sui portali | Colpito anche a chi opera legalmente

Confartigianato Turismo, l’associazione di categoria di Confartigianato Imprese Arezzo, segnala che numerose aziende del settore stanno ricevendo multe attraverso i portali di controllo, anche se operano in modo regolare. La situazione coinvolge attività legittime che si trovano a dover affrontare sanzioni a causa di errori o disservizi nei sistemi di verifica automatica. La questione ha suscitato preoccupazione tra gli operatori interessati.

Confartigianato Turismo, l’associazione di categoria di Confartigianato Imprese Arezzo che rappresenta strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, guide turistiche e agenzie di viaggio, interviene dopo le recenti sanzioni comminate dalla Polizia Municipale ad alcune imprese turistiche regolarmente operative. Le multe, numerose, sono state elevate a seguito della mancata indicazione del Codice Cin (Codice di Identificazione Nazionale) in annunci pubblicati su agenzie di viaggio online straniere con sedi in varie parti del mondo. Si tratta di piattaforme diverse dalle Ota, con cui le imprese hanno stipulato regolare contratto per la promozione dei propri servizi e che rappresentano l’unico interlocutore diretto delle strutture. 🔗 Leggi su Lanazione.it

