Frode tessile a Bari | 150 milioni tra cartiere e fatture false

La Guardia di Finanza di Putignano ha sequestrato 1,3 milioni di euro a Bari in un’indagine su un sistema di frode nel settore tessile. Secondo le autorità, un complesso di dodici cartiere ha emesso fatture false per un totale di circa 150 milioni di euro. L’indagine ha portato al sequestro di fondi e all’esecuzione di verifiche su diverse aziende coinvolte.

? Cosa sapere La Guardia di Finanza di Putignano sequestra 1,3 milioni di euro a Bari.. Il sistema di 12 cartiere ha generato 150 milioni di euro in fatture false.. I finanzieri della Tenenza di Putignano hanno bloccato 1,3 milioni di euro nei confronti del legale rappresentante di una società di commercio all’ingrosso di abbigliamento situata in un noto parco commerciale dell’area metropolitana di Bari. L’operazione, decisa dal GIP del Tribunale locale su istanza della Procura della di Bari, mette a nudo un sistema di fatturazioni false che ha permesso di sottrarre al fisco circa 3,3 milioni di euro di reddito imponibile e oltre 700 mila euro di IVA.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frode tessile a Bari: 150 milioni tra cartiere e fatture false Notizie correlate Argento a prezzo stracciato e fatture false: così è nata una frode da 15 milioniArezzo, 10 febbraio 2026 - Un sequestro preventivo per oltre 15,7 milioni di euro è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Arezzo... Frode Rally e fatture false: imprese in Puglia coinvolte nella maxi evasione da 35 milioniC’è anche la Puglia nel mirino della Guardia di Finanza di Agrigento, che ha smantellato un colossale sistema di frode fiscale internazionale da 35... Altri aggiornamenti Finti incidenti e frodi alle assicurazioni, in 69 a giudizio a Bari: «C'era l’aiuto di avvocati compiacenti»Avrebbero costituito un’associazione a delinquere per organizzare falsi incidenti stradali, in modo da ottenere indennizzi dalle compagnie assicurative. Per farlo, avrebbero ottenuto certificati ... lagazzettadelmezzogiorno.it Frode da venti milioni negli Usa, ma mancano i documenti per l'estradizione: scarceratoPer mancanza di documenti a supporto della richiesta di estradizione, è stato scarcerato, dopo poco più di tre mesi trascorsi in carcere, il 60enne svizzero Daniel Earl Ricardo Connor, arrestato il 10 ... quotidianodipuglia.it