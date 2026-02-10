Argento a prezzo stracciato e fatture false | così è nata una frode da 15 milioni

Le forze dell’ordine hanno sequestrato beni per oltre 15 milioni di euro in un’operazione contro una vasta frode fiscale. Secondo le indagini, alcuni imprenditori avrebbero venduto argento a prezzi molto bassi, usando fatture false per nascondere il vero valore delle transazioni. La truffa, che coinvolge diverse persone, si è sviluppata negli ultimi mesi e ha provocato un danno economico considerevole. La procura di Arezzo mantiene alta l’attenzione su questa vicenda, che mette in luce pratiche illegali nel settore dell’oro e dell’argento.

Arezzo, 10 febbraio 2026 - Un sequestro preventivo per oltre 15,7 milioni di euro è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Arezzo nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura della Repubblica aretina su un'articolata frode fiscale legata alla commercializzazione di argento puro. Il provvedimento, disposto dal gip del tribunale di Arezzo, ha colpito disponibilità finanziarie, immobili, autovetture, oltre a 2,2 chili di oro in lamine, 150 chili di argento puro, opere d'arte, contanti e orologi di pregio. Mercato nero dell'oro, nei guai ditta e corrieri clandestini. Sequestro per oltre mezzo milione di euro Le indagini hanno coinvolto circa 80 militari e hanno portato a perquisizioni nelle province di Arezzo, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Caserta, Matera, Latina, l'Aquila, Pescara, Catania e Messina.

