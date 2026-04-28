Dopo più di vent’anni dalla conclusione di Friends, Lisa Kudrow ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla produzione della serie. L’attrice ha parlato di alcuni aspetti poco noti legati al set, senza entrare in dettagli specifici. Le sue parole hanno attirato l’attenzione di chi segue da vicino il mondo dello spettacolo, offrendo un nuovo spaccato su uno dei programmi più popolari degli anni '90.

A oltre vent’anni dalla fine di Friends, Lisa Kudrow ha sollevato il velo su aspetti inquietanti della produzione della celebre sitcom NBC. L’attrice, che ha interpretato Phoebe Buffay per dieci stagioni, ha raccontato al Times of London di aver dovuto affrontare comportamenti inappropriati da parte dello staff di sceneggiatori, composto prevalentemente da uomini. Secondo quanto riferito dalla Kudrow, oggi 62enne, dietro le quinte della serie si verificavano cose sgradevoli. Le registrazioni avvenivano davanti a un pubblico dal vivo di circa 400 persone e, se uno degli attori dimenticava una battuta o questa non suscitava la reazione sperata, gli sceneggiatori non esitavano a manifestare la propria frustrazione con commenti volgari e offensivi.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Friends, cosa accadeva dietro le quinte: Lisa Kudrow rompe il silenzio dopo 20 anni

Notizie correlate

Sanremo shock, la rivelazione di Michele Bravi: cosa accadeva dietro le quinteLa serata finale del Festival di Sanremo 2026 ha regalato esibizioni intense e momenti di grande partecipazione da parte del pubblico e degli artisti.

Lisa Kudrow: «All’inizio Friends non piaceva a nessuno, ci odiavano. Oggi con The Comeback mostriamo cosa succede davvero a Hollywood: la minaccia non è più l'intrattenimento ma l’IA»The Comeback, l'evoluzione della serie comedy Nei panni di Valerie Cherish, Kudrow interpreta un’attrice che ebbe un gran successo negli anni Novanta...

Tutti gli aggiornamenti

Friends, Lisa Kudrow in difesa degli studi della serie: Preservate il lotto di Warner Bros.L'attrice ha chiesto che non venga smantellato il luogo in cui venne girata la storica sit-com prodotta dal 1994 al 2004. Lisa Kudrow, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Phoebe Buffay nella ... movieplayer.it

Lisa Kudrow: Con Friends la gente ci odiava, ora ritorno con The ComebackChe sia l’eccentrica Phoebe di 'Friends' o la resiliente e goffa Valerie Cherish di 'The Comeback', il suo volto è ormai scolpito nell’immaginario pop. Due personaggi diversi tra loro, ma uniti ... adnkronos.com