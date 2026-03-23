The Comeback, l'evoluzione della serie comedy Nei panni di Valerie Cherish, Kudrow interpreta un’attrice che ebbe un gran successo negli anni Novanta con la sitcom I'm It e che, dopo un lungo periodo lontana dai riflettori, decide di accettare di far parte di un reality show per mostrare il suo ritorno sulle scene con la comedy Room and Bored. Nella seconda stagione realtà e finzione si fondono quando la protagonista deve realizzare una serie per HBO in cui vengono ripresi i fatti della precedente, mentre nella terza tornerà di nuovo nel mondo della commedia dovendo però confrontarsi con uno show scritto con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lisa Kudrow: «All’inizio Friends non piaceva a nessuno, ci odiavano. Oggi con The Comeback mostriamo cosa succede davvero a Hollywood: la minaccia non è più l'intrattenimento ma l’IA»

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Una selezione di notizie su Lisa Kudrow

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The Comeback 3, intervista a Lisa Kudrow: il ritorno di Valerie Cherish tra AI e comicità x.com

Team Rachel o Team Ross Lisa Kudrow ha cambiato idea… e ora non ha dubbi. #Friends #LisaKudrow #TeamRachel #TeamRoss #TVSeries facebook