Sanremo shock la rivelazione di Michele Bravi | cosa accadeva dietro le quinte

Da tvzap.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, Michele Bravi ha fatto una rivelazione su ciò che accadeva dietro le quinte, sorprendendo pubblico e partecipanti. L’artista ha condiviso dettagli su alcuni aspetti non pubblici della manifestazione, attirando l’attenzione di tutti i presenti. L’evento si è concluso con un’atmosfera carica di tensione e curiosità.

La serata finale del Festival di Sanremo 2026 ha regalato esibizioni intense e momenti di grande partecipazione da parte del pubblico e degli artisti. Tuttavia, fra le note e gli applausi di Rai1, qualcosa di insolito ha catturato l’attenzione degli spettatori italiani: un retroscena raccontato con tono ironico e leggero da Michele Bravi, protagonista della kermesse con il brano Prima o poi. La narrazione che trapela dai microfoni di Rai Radio2 non parla soltanto di musica ma svela piccole crepe nell’apparente armonia tra i protagonisti della scena sanremese e persino la routine quotidiana nel backstage del Teatro Ariston. Il cuore pulsante... 🔗 Leggi su Tvzap.it

