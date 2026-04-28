Il cancelliere tedesco ha accusato gli Stati Uniti di essere sulla strada per essere umiliati dalla leadership iraniana. Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti avrebbero tentato di gestire le trattative con Teheran, ma il governo statunitense sarebbe stato ingannato dalla controparte iraniana. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione tra le due nazioni e ha sollevato discussioni sul ruolo degli Stati Uniti nelle relazioni con l’Iran.

Secondo il cancelliere tedesco Friedrich Merz, gli Stati Uniti starebbero facendo di tutto per essere “umiliati” dalla leadership iraniana e, al tavolo delle trattative, il governo sarebbe stato raggirato da Teheran. Due giorni fa, Donald Trump ha annullato la visita a Islamabad di una delegazione di negoziatori statunitensi per colloqui indiretti con l’Iran. Un precedente ciclo di colloqui, tenutosi due settimane prima nella capitale pakistana e guidato dal vicepresidente americano J.D. Vance, si era concluso senza progressi. La dura valutazione di Merz sullo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, che sembra destinato ad acuire la già grave frattura transatlantica tra gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO, contraddice direttamente il tentativo del presidente statunitense di presentare l’impasse sotto una luce positiva.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Friedrich Merz mette in guardia gli Stati Uniti: «Un’intera nazione viene umiliata dalla leadership iraniana»

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