Gli Stati Uniti hanno fermato una nave cargo proveniente dall’Iran, in un'azione che ha attirato l’attenzione internazionale. Nel frattempo, l’ex presidente ha pubblicamente criticato l’Iran, portando a tensioni che potrebbero complicare i negoziati previsti tra i due paesi. Non si conosce ancora una data ufficiale per il secondo incontro tra le parti, nonostante il termine del cessate il fuoco sia fissato per il 22 aprile.

Malgrado il cessate il fuoco sia in scadenza il 22 aprile, non c’è ancora una data certa per il secondo round negoziale tra Iran e Stati Uniti. Anzi, di ora in ora, l’atteso faccia a faccia che dovrebbe tenersi a Islamabad, in Pakistan, sembra allontanarsi, dopo che gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco e poi abbordato una nave cargo iraniana nel Golfo dell’Oman. Un’azione, figlia del blocco dello Stretto di Hormuz da parte di Donald Trump, che fa salire la tensione alle stelle, con Teheran che promette una dura rappresaglia e che, almeno per il momento, fa sapere di non essere interessata a riprendere i negoziati. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Gli Stati Uniti abbordano una nave cargo iraniana, Trump sfida l’Iran e mette a rischio i negoziati

Iran, Stati Uniti pronti a sferrare un attacco: sono in viaggio 3 navi da guerra e 8 mila marines

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