Friedkin-Roma un miliardo e sei allenatori | i numeri della proprietà texana

Dal 6 agosto 2020, i Friedkin sono diventati proprietari della squadra di calcio di Roma, assumendo il controllo dopo aver ceduto la proprietà a James Pallotta. Da allora, hanno gestito il club per quasi sei anni, durante i quali si sono susseguiti diversi allenatori e la proprietà ha investito circa un miliardo di euro. Questi numeri rappresentano il periodo di gestione della società da parte dei proprietari texani.

Dal 6 agosto 2020, data del passaggio di consegne con James Pallotta, i Friedkin sono entrati ufficialmente nell’universo Roma e tra qualche mese festeggeranno il sesto anno alla guida del club capitolino. La proprietà texana ha riversato sul club giallorosso una somma che nel calcio italiano pochi proprietari hanno mai eguagliato per una singola società. Parliamo di 1,048 miliardi di euro, scomposti in 199 milioni per le quote azionarie, 25,9 milioni per l’OPA e circa 824 milioni assorbiti dalla gestione corrente, dati confermati dalla lettura del bilancio chiuso al 30 giugno 2025. Lo sforzo economico si misura anche sul mercato. Per costruire e ricostruire la rosa, in sei stagioni i texani hanno investito circa 458 milioni in cartellini, acquistando 62 giocatori.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Friedkin-Roma, un miliardo e sei allenatori: i numeri della proprietà texana Notizie correlate Friedkin, mister miliardo: viaggio nelle spese della Roma per inseguire la ChampionsI tre gol nelle prime quattro partite di Donyell Malen con la Roma esaltano l’ultimo acquisto avallato dalla famiglia Friedkin: 2 milioni per il... Friedkin investe oltre un miliardo di euro in Italia, i numeri salgono a livelli senza precedentiGli investimenti totali dei Friedkin nella Roma superano il miliardo di euro, secondo i dati del bilancio al 30 giugno 2025. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma senza pace, ufficiale l’addio a Ranieri avanti con Gasp; Maga Roma (Malen+Gasperini) in trionfo. Opposizione azzerata; Roma, dopo l’addio parla Ranieri: Decisione della famiglia Friedkin; Stadio della Roma, il Tar accoglie la sospensiva: stop al taglio degli alberi, il 13 maggio camera di consiglio. Friedkin e la 'nuova' Roma: Gasperini al centro del progetto, in arrivo altre scelte per la societàDopo la svolta annunciata la scorsa settimana, fonti americane indicano all'Adnkronos i prossimi passi della proprietà ... adnkronos.com Ranieri, Gasperini e il limbo della Roma: finirà l’improvvisazione dei Friedkin?Nell’ennesima girandola della società giallorossa degli ultimi anni, il club ha salutato il suo senior advisor confermando la fiducia all’allenatore. Un all in degli americani sull’ex atalantino, fors ... editorialedomani.it Manna scavalca tutti: il DS che mette d’accordo Gasp e i Friedkin https://www.romanews.eu/roma-nuovo-ds-manna-napoli-gasperini/ #ASRoma #Romanewseu facebook #Roma, Massara resta in silenzio e Friedkin prepara un altro cambiamento in società con Manna x.com