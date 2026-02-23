Friedkin mister miliardo | viaggio nelle spese della Roma per inseguire la Champions

Friedkin, noto come il miliardario che controlla la Roma, ha aumentato drasticamente le spese del club per puntare alla Champions League. La causa di questa svolta riguarda la volontà di rafforzare la rosa e competere ai massimi livelli europei. Da quando ha preso le redini, ha investito milioni di euro in acquisti e infrastrutture. Le sue mosse hanno suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il mercato continua a muoversi rapidamente.

I tre gol nelle prime quattro partite di Donyell Malen con la Roma esaltano l’ultimo acquisto avallato dalla famiglia Friedkin: 2 milioni per il prestito e 25 per il riscatto a giugno, condizionato, oltre che alle presenze dell’attaccante olandese (almeno il 50%), alla qualificazione della squadra alle coppe europee. Nella Capitale si punta al bersaglio grosso, cioè a quella Champions che manca da sette anni e che in questa stagione sembra alla portata: lunedì scorso la Roma ha agganciato la Juventus al quarto posto e stasera farà visita al Napoli, terzo a +3. L’azionista statunitense non vuole lasciare nulla di intentato e, appena ne ha avuto la possibilità, ha assecondato le richieste dell’allenatore Gasperini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Roma, investimenti Friedkin oltre il miliardo: perdite giù di 30 milioniDan Friedkin ha superato il miliardo di euro investiti nella Roma.

Roma, Ranieri a DAZN prima della Cremonese: «Tutti vogliamo andare in Champions League, i Friedkin vogliono vincere il campionato»Claudio Ranieri ha commentato a DAZN prima della partita contro la Cremonese, spiegando che il desiderio di arrivare in Champions League motiva la squadra.

Bonazzoli prima di Roma-Cremonese «Cercheremo di mettere in campo quello che prepariamo durante la settimana, ascoltando il mister che è la nostra guida, cercando di fare ogni giorno qualcosa di più per raggiungere il nostro obiettivo». Sul digiuno d - facebook.com facebook