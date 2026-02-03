La famiglia Friedkin ha investito oltre un miliardo di euro nella Roma, un investimento senza precedenti nella storia del club. Secondo i dati ufficiali al 30 giugno 2025, i numeri continuano a salire, dimostrando l’impegno forte dei proprietari americani.

Gli investimenti totali dei Friedkin nella Roma superano il miliardo di euro, secondo i dati del bilancio al 30 giugno 2025. Il gruppo, guidato da Dan e Ryan Friedkin, ha continuato a sostenere la società con finanziamenti diretti e conversioni di debiti in riserva azionaria. Le cifre parlano di un impegno significativo: tra il 2020 e il primo semestre 2025, gli investimenti diretti dei Friedkin hanno toccato quota 827 milioni di euro. Altri 100 milioni sono stati aggiunti tramite i finanziamenti soci, con una spesa cumulativa che porta il totale a poco meno di 940 milioni di euro. Questo valore include anche i debiti verso soci per finanziamenti e una riserva per aumento di capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friedkin investe oltre un miliardo di euro in Italia, i numeri salgono a livelli senza precedenti

Approfondimenti su Friedkin Roma

Ultime notizie su Friedkin Roma

Roma, il segnale dei Friedkin: aumento di capitale a 800 milioni e pressing sul mercatoUn segnale chiaro. E’ quello lanciato ieri dai Friedkin con l’iniezione di capitale nuovo nelle casse societarie da investire anche sul mercato. tuttomercatoweb.com

Roma, i Friedkin alzano la posta. E il mercato può riservare ancora 2-3 colpiUn miliardo di euro. Una cifra che pesa come un macigno e che, soprattutto, racconta più di mille promesse. È quanto la famiglia Friedkin ha già investito nella Roma, a cui si aggiungerà un altro mili ... msn.com

#Friedkin investe sulla robotica: ecco il progetto RobCo #ASRoma x.com

