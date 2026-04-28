Per le elezioni amministrative di maggio, Fratelli d’Italia ha presentato una lista con due candidati come figure di rilievo. Le votazioni sono previste per il 24 e il 25 del mese, e il partito ha ufficializzato i nomi che si presenteranno alle urne. La lista comprende candidati in diverse aree, con un focus su alcune figure designate come rappresentanti principali nelle rispettive zone.

Due punte per Fratelli d’Italia in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Il partito di Giorgia Meloni, che sei anni fa tornò in consiglio comunale colmando la lunga assenza della destra sugli scranni di Palazzo Manfredi, presenta come capolista l’attuale consigliere comunale Andrea Monti e la ex-dirigente del Comune di Faenza e dell’Unione della Romagna faentina Chiara Cavalli. "Una lista plurale a sostegno del candidato sindaco Gabriele Padovani – interviene il consigliere regionale e coordinatore ravennate Alberto Ferrrero –. Personalità che provengono da vari mondi, dai giovanissimi studenti come Filippo Franchi e Mattia Bandini fino ai pensionati, dal settore privato a quello pubblico, per parlare a tutti i settori della società".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia: ecco la lista per le amministrative

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