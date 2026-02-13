Il centrodestra corre unito per le amministrative del 2027 | a Carrara Fratelli d’Italia

A Carrara, il centrodestra si presenta compatto per le elezioni del 2027. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno deciso di correre insieme, formando un’alleanza che punta a convincere gli elettori con una proposta unitaria. È la prima volta che queste forze si uniscono così apertamente in vista delle amministrative, segnando un passo importante per la politica locale.

Carrara Scommette sull’Unione: Il Centrodestra Corre Insieme per le Amministrative del 2027. A Carrara, per la prima volta, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno siglato un’alleanza in vista delle amministrative del 2027, unendo le forze per offrire agli elettori una proposta politica condivisa e affrontare le sfide che attendono la città. L’accordo, annunciato giovedì 12 febbraio 2026, segna una svolta storica nella politica locale, ponendo fine a decenni di divisioni tra le principali forze del centrodestra. L’obiettivo dichiarato è invertire una tendenza di difficoltà e abbandono che, secondo i leader politici, affligge la comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il centrodestra irpino si riunisce per il primo vertice unito in vista delle amministrative 2026.

Fratelli d’Italia avvia consultazioni con gli altri partiti del centrodestra, dimostrando una volontà di unione in vista delle prossime elezioni comunali del 2027.

