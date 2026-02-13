Il centrodestra corre unito per le amministrative del 2027 | a Carrara Fratelli d’Italia

Da ameve.eu 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Carrara, il centrodestra si presenta compatto per le elezioni del 2027. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno deciso di correre insieme, formando un’alleanza che punta a convincere gli elettori con una proposta unitaria. È la prima volta che queste forze si uniscono così apertamente in vista delle amministrative, segnando un passo importante per la politica locale.

Carrara Scommette sull’Unione: Il Centrodestra Corre Insieme per le Amministrative del 2027. A Carrara, per la prima volta, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno siglato un’alleanza in vista delle amministrative del 2027, unendo le forze per offrire agli elettori una proposta politica condivisa e affrontare le sfide che attendono la città. L’accordo, annunciato giovedì 12 febbraio 2026, segna una svolta storica nella politica locale, ponendo fine a decenni di divisioni tra le principali forze del centrodestra. L’obiettivo dichiarato è invertire una tendenza di difficoltà e abbandono che, secondo i leader politici, affligge la comunità.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

