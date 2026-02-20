Helena Prestes ha scelto di adottare un nuovo stile boho-chic, portando in città dettagli come suede con frange movimentate e cappelli in stile Oliver Twist. La sua versione del look combina capi morbidi e colori delicati, dal bianco al nocciola, creando un effetto rilassato e originale. La sua passione per questo stile si nota anche nelle scarpe e negli accessori, che aggiungono un tocco di ribellione alle sue uscite quotidiane. La sua moda diventa un modo per esprimere libertà e creatività.

Il nuovo boho-chic riscrive le regole dello stile urbano. Dalle frange fluttuanti e i cappelli da “orfanello” (rigorosamente in suede) alle nuance morbide e avvolgenti che spaziano dal bianco cloud dancer al nocciola. L’ispirazione arriva da Helena Prestes ed è già un successo . C’è una nuova ossessione che sta conquistando passerelle e street style, morbida e sensuale. Il suede torna protagonista insieme alle frange e al pitonato che si fa sorprendentemente sofisticato quando abbraccia nuance neutre e luminose. L’animalier aggressivo e le palette urlate lasciano spazio a toni che ricordano la sabbia, l’argilla e il latte montato, dal bianco cloud dancer fino al nocciola caldo che illumina l’incarnato e lo valorizza con naturalezza.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Helena Prestes e il nuovo boho-chic: suede, frange ribelli e cappelli in stile Oliver Twist

Leggi anche: Stile ad alta quota, Helena Prestes trasforma la montagna in una passerella vintage

Leggi anche: 5 outfit dal tocco urban chic con i classici pantaloni in suede

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.