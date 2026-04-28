Francia e Polonia pronte a esercitazioni nucleari sul fianco orientale della NATO

La scorsa settimana, un vertice tra rappresentanti di Francia e Polonia ha segnato l’adesione delle due nazioni a un’alleanza militare indipendente all’interno dell’Europa. Le discussioni hanno portato alla decisione di condurre esercitazioni nucleari sul fianco orientale della NATO, senza coinvolgere direttamente l’organizzazione internazionale. Questa iniziativa ha suscitato attenzione tra gli alleati e nel panorama strategico regionale.

Il summit franco-polacco della scorsa settimana ha sancito l’alleanza militare delle nuove potenze europee che agiranno al fuori degli standard NATO. Oltre alla cooperazione nell’industria della difesa, Parigi e Varsavia hanno deciso di condurre manovre congiunte sui confini nord-orientali dell’Alleanza, cioè a ridosso della Russia. Tali esercitazioni includeranno simulazioni di carattere nucleare. Tusk poco entusiasta della grandeur di Macron. Tale grandeur militarista – che andrà a stuzzicare pesantemente l’orso russo – è lo sviluppo della nuova strategia nucleare annunciata a marzo da Macron. Nelle esercitazioni congiunte coi polacchi simuleranno scenari in cui le bombe francesi colpiranno obiettivi situati in Russia e in Bielorussia.🔗 Leggi su Follow.it

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