la romania rilancia sul nucleare per consolidare il fianco orientale europeo

La Romania punta sul nucleare per rafforzare il suo settore energetico, investendo circa 5 miliardi di euro nelle unità 3 e 4 della centrale di Cernavod. La decisione nasce dalla necessità di aumentare la produzione di energia pulita e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. La strategia mira a garantire una fornitura stabile e sostenibile per il futuro. La crescita delle strutture nucleari si inserisce in un piano più ampio di sviluppo energetico nel Paese.

Bucarest intende destinare una parte consistente dei suoi 20 miliardi di euro di investimenti nel nucleare al completamento delle unità 3 e 4 della centrale di Cernavod? entro il 2030. I due reattori esistenti del sito forniscono già circa il 20% dell’elettricità del Paese, ma il progetto di espansione è stato oggetto di dibattito per oltre un decennio e ripetutamente rinviato a causa di vincoli finanziari. La tempistica non è casuale. Mentre l’UE si muove per eliminare gradualmente il gas russo e ricalibrare la sua strategia energetica, gli Stati membri orientali stanno accelerando gli investimenti nella capacità interna a basse emissioni di carbonio per ridurre l’esposizione geopolitica e rafforzare la resilienza regionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La Romania al Crocevia Energetico: Mini-reattori NuScale e una Strategia Nucleare AmbitiosaLa Romania ha annunciato di voler investire nei mini-reattori NuScale, puntando a rafforzare la sua strategia nucleare e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

Il commissario Ue alla Difesa rilancia su un esercito europeo per sostituire gli UsaIl commissario Ue alla Difesa, Andrius Kubilius, ha recentemente ribadito l'importanza di sviluppare un esercito europeo come alternativa ai supporti militari degli Stati Uniti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Natuzzi, esuberi azzerati e piano 2026-2028 mirato su rilancio e reshoring; A Tirana domani nuova riunione sul Corridoio VIII per rilanciare l’asse fra Adriatico e Mar Nero; Dacia rilancia la station wagon con la Spacer: a partire da 23.000 euro.

Romania: governo Bolojan punta su riforma amministrativa e rilancio economicoIl governo romemo guidato da Ilie Bolojan si appresta ad approvare congiuntamente la riforma della pubblica amministrazione e un ... agenzianova.com

Prostata e salute sessuale: che legame c’è con la frequenza di eiaculazione Un’importante revisione scientifica rilancia il dibattito - facebook.com facebook

Il guizzo di Pellegrino rilancia il Parma e affonda il Verona: è 2-1 al Tardini. Pari a reti bianche tra Cremonese e Genoa x.com