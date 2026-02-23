Energia Bucarest rilancia sul nucleare per consolidare il fianco orientale europeo

Bucarest investe 20 miliardi di euro nel nucleare, principalmente per completare le unità 3 e 4 della centrale di Cernavod entro il 2030. La decisione deriva dalla necessità di rafforzare la sicurezza energetica e ridurre la dipendenza dalle fonti esterne. Il governo romeno ha annunciato che una fetta importante di questi fondi sarà dedicata alla nuova fase di sviluppo della centrale. La scelta mira a garantire una fornitura stabile di energia nel futuro prossimo.

Bucarest intende destinare una parte consistente dei suoi 20 miliardi di euro di investimenti nel nucleare al completamento delle unità 3 e 4 della centrale di Cernavod? entro il 2030. I due reattori esistenti del sito forniscono già circa il 20% dell'elettricità del Paese, ma il progetto di espansione è stato oggetto di dibattito per oltre un decennio e ripetutamente rinviato a causa di vincoli finanziari. La tempistica non è casuale. Mentre l'UE si muove per eliminare gradualmente il gas russo e ricalibrare la sua strategia energetica, gli Stati membri orientali stanno accelerando gli investimenti nella capacità interna a basse emissioni di carbonio per ridurre l'esposizione geopolitica e rafforzare la resilienza regionale.