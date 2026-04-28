Le tensioni tra le protagoniste del mondo dello spettacolo continuano a crescere, dopo che la sorella di Belen e un’influencer hanno rilasciato dichiarazioni su Francesco Monte, ex di entrambe. La fidanzata di Monte ha risposto pubblicamente, criticando le parole delle due, scatenando così ulteriori reazioni e commenti sui social e sui media. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, creando un forte fermento online e nei programmi di intrattenimento.

Non si placano le polemiche contro Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez dopo le dichiarazioni rilasciare dalla sorella di Belen e dall'influencer riguardo Francesco Monte, ex di entrambe. Sulla vicenda è infatti intervenuta in queste ore anche Isabella De Candia, fidanzata dell'ex tronista. La fidanzata di Monte contro Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez Isabella De Candia ha scelto di affrontare in modo diretto le ex di Francesco Monte, commentando proprio il post Instagram in cui appare un estratto dell'intervista rilasciata da Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi. "Mi permetto di lasciare qui un commento solo per dire una...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesco Monte, la fidanzata Isabella attacca Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Francesco Monte, l'amore per la fidanzata Isabella De Candia e tutte le sue ex più famose (oggi al centro della scena); La fidanzata di Francesco Monte gela Salemi e Rodriguez: E se due uomini avessero parlato così di una ex?. Ora intervengono i legali; Francesco Monte, la fidanzata Isabella De Candia contro Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez; Francesco Monte non voleva usare sex toys, diceva che doveva usare il suo…. Le confessioni di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi fanno infuriare l’ex tronista: Sedicenni rancorose.

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