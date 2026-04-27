Isabella fidanzata di Monte a Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez | Evitino di parlare di intimità

Isabella De Candia, compagna di Francesco Monte, ha risposto a uno scambio tra Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi riguardante argomenti di intimità. La donna ha chiesto che si evitino discussioni su temi personali e ha espresso alcune considerazioni in merito. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, dove si sono susseguite diverse reazioni da parte di follower e utenti interessati alla vicenda.

Isabella De Candia, compagna di Francesco Monte, replica al discutibile scambio tra Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi. Nel corso dell’ultima puntata del podcast Non lo faccio per moda, le due avevaato pubblicamente le preferenze sessuali dell’ex fidanzato che hanno in comune.🔗 Leggi su Fanpage.it

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