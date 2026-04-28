Francesco Bagnaia rivela | Ottime indicazioni sull’aerodinamica dobbiamo risolvere problemi di elettronica

Durante i test a Jerez, il pilota ha riferito di aver ottenuto indicazioni positive sull’aerodinamica della moto, mentre sono stati riscontrati problemi di elettronica da risolvere. La squadra ha monitorato attentamente i dati raccolti, sperando di migliorare le prestazioni prima delle prossime competizioni. Non sono stati annunciati cambiamenti immediati, ma il team ha confermato di aver preso nota di tutte le problematiche emerse.

A Jerez non si cercavano solo risposte, ma segnali. E qualcosa, in casa Ducati, sembra essersi mosso davvero. I test di MotoGP sul circuito andaluso hanno restituito un Francesco Bagnaia più fiducioso, pur in un contesto tecnico che resta complesso e in continua evoluzione, soprattutto alla luce dei progressi mostrati da Aprilia in questo avvio di stagione. Sul tracciato spagnolo, il piemontese ha chiuso ai margini della top-ten, a poco più di sette decimi dal miglior tempo firmato dalla Aprilia di Ai Ogura. Ma il cronometro, in una giornata di test, racconta solo una parte della storia. L’altra parla di sensazioni, direzioni tecniche e margini di crescita.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Bagnaia rivela: “Ottime indicazioni sull’aerodinamica, dobbiamo risolvere problemi di elettronica” Notizie correlate Aston Martin: Newey lavora sull'aerodinamica della AMR26 nonostante i problemi Hondal’attenzione è puntata su una sfida tecnica cruciale, tra affidabilità della power unit e sviluppi aerodinamici, in un contesto dove la gestione... Francesco Bagnaia: “Perdo prestazione in gara ed è una cosa che dobbiamo capire”Archiviata una pausa insolitamente lunga, la MotoGP riaccende i motori in Europa per il primo vero banco di prova del Vecchio Continente. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Francesco Bagnaia rivela: Ottime indicazioni sull’aerodinamica, dobbiamo risolvere problemi di elettronica; MotoGP | Il capo tecnico di Bagnaia è combattuto tra la fedeltà a Pecco e la sfida di lavorare con Acosta; Bagnaia lotta fino alla fine ma vince Marquez: Sprint folle tra cadute e colpi di scena; Sprint bagnata Jerez: doppietta Ducati e vittoria Márquez. Francesco Bagnaia rivela: Ottime indicazioni sull’aerodinamica, dobbiamo risolvere problemi di elettronicaA Jerez non si cercavano solo risposte, ma segnali. E qualcosa, in casa Ducati, sembra essersi mosso davvero. I test di MotoGP sul circuito andaluso hanno ... oasport.it Soddisfazione Bagnaia: Aerodinamica ok, idem gli step per fermare meglio la motoSono soddisfatto - ha detto il pilota Ducati Bagnaia dopo i test - a livello di aerodinamica le prove sono andate bene ... formulapassion.it Francesco Bagnaia non è solo un pilota. È uno di quelli che ti fanno restare davanti allo schermo con il fiato sospeso, che ti fanno esultare, soffrire, sperare. Uno che cade e si rialza, sempre. Uno che non molla mai, nemmeno quando tutto sembra più difficile. - facebook.com facebook 3) Fabio Di Giannantonio 71 4) Pedro Acosta 66 5) Marc Márquez 55 6) Raúl Fernández 54 7) Álex Márquez 53 8) Ai Ogura 48 9) Francesco Bagnaia 34 10) Enea Bastianini 30 #deportaje x.com