Dopo una pausa insolita, la MotoGP torna in Europa per le prime gare della stagione sul continente. Tra i piloti in pista c’è chi ha segnalato una perdita di prestazioni durante le competizioni, sollevando dubbi sulla propria condizione. Le squadre e i piloti sono ora impegnati a individuare le cause di questa situazione, in un momento di verifica importante per il prosieguo del campionato.

Archiviata una pausa insolitamente lunga, la MotoGP riaccende i motori in Europa per il primo vero banco di prova del Vecchio Continente. Il palcoscenico è quello di Jerez de la Frontera (Spagna), tracciato storicamente amico di Francesco Bagnaia, ma anche teatro di interrogativi tecnici ancora aperti sulla nuova Ducati GP26. Dopo tre round, il bilancio del campione piemontese resta sotto le aspettative, e il weekend spagnolo arriva con il peso di dover invertire la rotta. A rendere ancora più atipico l’avvio di stagione è stato il vuoto in calendario causato dal rinvio del GP del Qatar, che ha allungato i tempi tra una gara e l’altra. Un’attesa che Bagnaia ha vissuto con crescente impazienza: “ Non vedevo l’ora di tornare in pista, mi sono allenato con la moto da flat track.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Perdo prestazione in gara ed è una cosa che dobbiamo capire”

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