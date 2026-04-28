Fragole italiane in Brasile | via libera al nuovo mercato agricolo

Il governo brasiliano ha approvato l'importazione di piante di fragola provenienti dall’Italia, consentendo l’ingresso di questo prodotto nel mercato agricolo locale. La decisione è stata comunicata attraverso il Ministero dell’Agricoltura, che ha dato il via libera ufficiale all’operazione. Questa autorizzazione permette ora alle aziende italiane di esportare le fragole direttamente in Brasile, ampliando le possibilità di vendita e distribuzione nel paese sudamericano.

? Cosa sapere Il Brasile autorizza l'importazione di piante di fragola prodotte in Italia tramite il MAPA.. Le esportazioni italiane partono subito dopo le trattative avviate nel 2017 con Brasilia.. Il mercato agricolo brasiliano accoglie ufficialmente le piante di fragola prodotte in Italia dopo la pubblicazione del provvedimento sulla ufficiale del Ministero dell’Agricoltura brasiliano (MAPA). L’apertura delle frontiere sudamericane al materiale vivaistico italiano rappresenta un punto di svolta strategico per il comparto nazionale. Le esportazioni possono partire immediatamente, grazie al via libera formale emesso dalle autorità di Brasilia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fragole italiane in Brasile: via libera al nuovo mercato agricolo Notizie correlate Inaugura il nuovo mercato agricolo in centro a Milano: festa con chef e degustazioni gratisSabato 28 marzo inaugura a Milano, in piazza Lima, il nuovo mercato agricolo coperto di Campagna Amica, uno spazio dedicato ai prodotti agricoli del... Milan, tra campo e mercato: spunta Jackson. Nuovo gioiellino dal Brasile? Parla GanzNella giornata di oggi, sabato 14 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Aggiornamenti e dibattiti Lollobrigida. Esportazione di piante di fragola in Brasile: un risultato straordinario per l’ItaliaL'apertura del mercato brasiliano alle nostre piante di fragola è un risultato di portata straordinaria per le imprese italiane del comparto ... ilmetropolitano.it Lollobrigida: mercato Brasile apre a export piante fragola ItaliaRoma, 28 apr. (askanews) – Il ministero dell’Agricoltura brasiliano (MAPA) ha deciso ufficialmente di aprire il mercato brasiliano alle piante di fragola di origine italiana. Le esportazioni possono g ... askanews.it