Inaugura il nuovo mercato agricolo in centro a Milano | festa con chef e degustazioni gratis

Sabato 28 marzo, in piazza Lima a Milano, si tiene l'apertura del nuovo mercato agricolo coperto di Campagna Amica. L'evento prevede una festa con chef e degustazioni gratuite, e rappresenta un punto di riferimento per i prodotti agricoli locali. La struttura è stata recentemente inaugurata e si rivolge ai cittadini interessati a prodotti del territorio.

Sabato 28 marzo inaugura a Milano, in piazza Lima, il nuovo mercato agricolo coperto di Campagna Amica, uno spazio dedicato ai prodotti agricoli del territorio. A garantire la filiera a km 0 e la qualità, l'Associazione degli agricoltori italiani. Il programma della giornata si aprirà con la cerimonia di inaugurazione ufficiale, accompagnata dall’esibizione della Fanfara dei Carabinieri dalle 11 alle 12.30. A partire dalle 12.30 sarà invece la volta dello chef Andrea Mainardi, che si esibirà in uno show-cooking con piatti a base dei prodotti freschi del mercato. Dalle 13.30 alle 14.30 i visitatori potranno partecipare a degustazioni gratuite e scoprire sapori autentici direttamente nel cuore della città. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Inaugura il nuovo mercato agricolo in centro a Milano: festa con chef e degustazioni gratis Articoli correlati Leggi anche: In Brianza arriva la festa della colomba: bancarelle, degustazioni gratis e tanto divertimento Leggi anche: In Brianza arriva la festa della colomba d'autore: bancarelle, degustazioni gratis e tanto divertimento Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inaugura il nuovo mercato agricolo in... Temi più discussi: Coldiretti Parma Farmer’s Lab: il nuovo spazio del Mercato Campagna Amica di Piazza Ghiaia; PADOVA : STEF inaugura un nuovo hub strategico per il Nord Est; Sigenergy inaugura una nuova fabbrica in Cina: produrrà oltre 300.000 inverter e pacchi batteria all’anno; Al Campasso una nuova scuola nell'ex mercato ovoavicolo. MG Tech Day 2026, batterie allo stato semi-solido e nuovo sistema Hybrid+: tutte le novitàLeggi su Sky TG24 l'articolo MG Tech Day 2026, batterie allo stato semi-solido e nuovo sistema Hybrid+: tutte le novità ... tg24.sky.it Bossong presenta il nuovo sito e il rebrandingL’azienda dei sistemi di fissaggio per l’edilizia aggiorna la propria immagine mantenendo continuità con storia e valori ... edilportale.com La Bce inaugura la politica delle mani libere. Lagarde: «Non resteremo paralizzati» x.com STEF inaugura a Padova un nuovo hub strategico La nuova filiale da 6.500 mq è dedicata al food a temperatura controllata al servizio dell’industria alimentare, del food service e del retail Continua a leggere: https://www.foodweb.it/2026/03/stef-inaugura-a-pa - facebook.com facebook